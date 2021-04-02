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02.04.2021 (07:15)

Разведчики морской пехоты Северного флота отработали тактику рейдовых действий в Арктике

Военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота провели тренировку по тактике рейдовых действий в условиях Арктики. Мероприятие прошло на военном полигоне соединения в Печенгском районе Мурманской области. Для передвижения по глубокому снегу морские пехотинцы использовали двухзвенные вездеходы «Алеут» и армейские снегоходы А-1.

Разведчики отработали поиск и обнаружение диверсионных групп, организацию засады, а также ведение боя при отражении нападения условного противника.

Особое внимание в ходе занятий уделялось приобретению военнослужащими навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки при организации засады.

Для развития у разведчиков навыков принятия нестандартных решений в динамично меняющейся обстановке, командиры подразделений вносили неожиданные коррективы в ходе отработки бойцами учебных тактических задач

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Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Разведывательные подразделения
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