02.04.2021 (07:00)

Энгельсское соединение дальней авиации готово к приёму молодого пополнения военнослужащих по призыву

В Энгельсском соединении Дальней авиации и в подчиненных воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской, Саратовской областях началась подготовка к приёму молодого пополнения весеннего призыва.

Часть военнослужащих прибудет из учебных центров, в которых они приобрели начальное военное образование сержантов и младших специалистов солдатских специальностей.

По прибытию в пункты постоянной дислокации молодое пополнение проходит все необходимые профилактические мероприятия по недопущению распространения вирусных инфекций.

Для них предусмотрено временное размещение в заранее подготовленных помещениях на 14 суток с дезинфицирующими жидкостями, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. За новобранцами организовано круглосуточное наблюдение военных медиков. Будет проводится ежедневная четырехразовая термометрия. По окончании карантинных мероприятий призывники отправятся в подразделения для дальнейшего прохождения службы.

«Составлены и утверждены учебные планы проведения занятий с личным составом по общевойсковой подготовке. Для молодого пополнения приготовлен целый комплекс мероприятий для успешной адаптации к военной службе» - подчеркнул заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

Всего в ходе весеннего призыва в ряды Энгельсского соединения дальней авиации будут направлены около 500 призывников.

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