02.04.2021 (05:30)

В 1 армии ПВО-ПРО прошли соревнования по плаванию

В объединения противовоздушной и противоракетной обороны (ОсН) Воздушно-космических сил прошли соревнования по плаванию среди военнослужащих.

Чемпионат проводился в трех номинациях: кроль, брасс, эстафета 2 по 50 метров.

Участие в турнире приняли подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, дислоцированные в Московской области в составе мужских и женских команд.

В конце соревнований была устроена эстафета, в каждую команду которой вошли лучшие пловцы соединений.

Соревнования прошли на высоком инструкторско-методическом уровне.

По итогу чемпионата 1 место завоевала команда зенитного ракетного полка из Щелковского района, 2 место – команда зенитного ракетного полка из Электростали, 3 место – команда радиотехнического полка из Каширского района.

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