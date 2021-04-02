Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2021 (05:30)

В 1 армии ПВО-ПРО прошли соревнования по плаванию

В объединения противовоздушной и противоракетной обороны (ОсН) Воздушно-космических сил прошли соревнования по плаванию среди военнослужащих.

Чемпионат проводился в трех номинациях: кроль, брасс, эстафета 2 по 50 метров.

Участие в турнире приняли подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, дислоцированные в Московской области в составе мужских и женских команд.

В конце соревнований была устроена эстафета, в каждую команду которой вошли лучшие пловцы соединений.

Соревнования прошли на высоком инструкторско-методическом уровне.

По итогу чемпионата 1 место завоевала команда зенитного ракетного полка из Щелковского района, 2 место – команда зенитного ракетного полка из Электростали, 3 место – команда радиотехнического полка из Каширского района.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Спорт , Соревнования , ПВО
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false