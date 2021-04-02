02.04.2021 (06:30)

Подразделения спецназа ВДВ и Росгвардии отработали штурм здания на конкурсе среди подразделений специального назначения «Полярная звезда»

На полигоне «Тесницкое» под Тулой, участники Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Полярная звезда» успешно отработали сложнейшее упражнение – «Штурм здания».

По условиям выполнения упражнения военнослужащие в составе своих команд десантировались беспарашютным способом из вертолета вблизи здания, в котором засел отряд условных террористов, захватив заложников из числа гражданского населения. Спецподразделениям предстояло освободить заложников.

Для выполнения задачи каждая группа СпН была разделена на две подгруппы, из которых первая отвечала за штурм здания и освобождение заложников, вторая – за зачистку территории вокруг зданий и прикрытие.

Для отработки упражнения было подготовлено около 30 мишеней, имитирующих легкобронированную технику и скопления боевиков на расстоянии до 450 м. Для штурмовых подгрупп на расстоянии до 25 м выставлялись около 20 ростовых целей и 5 штрафных мишеней – заложники, которых нельзя поражать.

На выполнение задачи у каждой команды было по 2 выстрела для ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7Д, 40 патронов на АКС-74, 10 патронов на снайперскую винтовку СВДС, 50 патронов для пулемета ПКМ («Печенег») и 16 патронов на каждый пистолет Макарова (ПМ).

Особенностью выполнения данного упражнения стала отработка участниками конкурса тактических навыков и огневых приемов при ведении боя в городе.

Сложность при выполнении упражнения заключалась в том, что никто из участников заранее не был знаком с мишенной обстановкой как снаружи, так и внутри здания, не знал места удержания заложников, что существенно осложняло ведение боя, на коротких дистанциях с оперативным поражением целей.

Итоги этапа будут подведены в более поздние сроки.

Всего в конкурсе принимают участие около 100 лучших разведчиков из 4-х подразделений специального назначения соединений ВДВ, а также команда Росгвардии.

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