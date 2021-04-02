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02.04.2021 (06:00)

300 морпехов ТОФ десантировались с парашютом в ходе двустороннего батальонного тактического учения Камчатского соединения морской пехоты

На Камчатке, в ходе двухстороннего батальонного тактического учения соединения   морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России для захвата и удержания важного объекта инфраструктуры условного противника высажен тактический воздушный десант. 

300 военнослужащих десантно-штурмового и разведывательного подразделений в полной боевой выкладке со штатным оружием и дополнительным снаряжением выполнили прыжки с использованием парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2». Десантирование осуществлялось из самолетов Ан-12 и Ан-26 Елизовского смешанного авиаполка с высот 800-1000 метров.

После приземления на необорудованные площадки морские пехотинцы совершили марш на лыжах в направлении объекта, уничтожили его охранение и обороняли занятые позиции до подхода основных сил.  

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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