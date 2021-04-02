02.04.2021 (05:00)

В Мурманской области молодые летчики дальней авиации выполнили учебно-тренировочные полеты

Экипажи молодых лётчиков и штурманов смешенного авиационного полка дальней авиации выполнили плановые полеты на военно-транспортных самолетах Ан-12.

Учебно-тренировочные полеты проходили под контролем опытных инструкторов.

Экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, технику пилотирования с элементами воздушной навигации, а также элементы взаимодействия с группой руководства полетами.

«До конца учебного года молодым офицерам необходимо выполнить установленную норму налета в количестве 100 часов. Опытный инструкторский состав тщательно следит за правильностью выполнения полетных заданий, а также делится опытом», - сообщил командир авиационного полка дальней авиации полковник Олег Тимошин.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

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