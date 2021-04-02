02.04.2021 (01:30)

Ульяновское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение впервые принимает этап Воздушно-десантных войск конкурса «Снайперский рубеж-2021»

На территории Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения состоялась торжественная церемония открытия этапа Воздушно-десантных войск конкурса по полевой выучке среди снайперов (снайперских пар) «Снайперский рубеж», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Ежегодный конкурс проводится с 2016 года в рамках подготовки к Армейским международным играм и впервые на полигоне «Поливно» Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. Состязательная часть Конкурса проводится в четыре этапа.

Первый этап (индивидуальный зачет) проводится с целью определения лучшего снайпера, на втором этапе (парный зачет) определяется лучшая снайперская пара. В ходе третьего этапа конкурса (командный зачет) будет определена наиболее слаженная команда, а в заключительный, четвертый этап выйдут команды, занявшие с первого по четвертое места в общекомандном зачете по итогам трех этапов. Четвертый этап проводится с целью определения наиболее быстрой и меткой команды конкурса.

«В течение 12 дней конкурса снайперам (снайперским парам), представляющим соединения Воздушно-десантных войск из Иваново, Улан-Удэ, Уссурийска, Пскова, Тулы, Новороссийска, Ульяновска и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) предстоит продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества снайпера в условиях максимально приближенных к боевым. И каждый участник, по итогам конкурса, получит свою индивидуальную оценку» - отметил главный судья конкурса подполковник Сергей Шуховцев.

Также на торжественной церемонии, проводимой на территории Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, присутствовали командир соединения Герой России гвардии полковник Владимир Селивёрстов, а также ветераны Воздушно-десантных войск, которые пожелали участником честной борьбы и победы сильнейшей команде.

Всего в конкурсе принимает участие около 100 военнослужащих в составе 8 команд в дивизионах «Армейский снайпер» и «Профессионал» представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

Команда, одержавшая победу в отборочном этапе, представит «крылатую пехоту» на Всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае текущего года.

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