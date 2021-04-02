02.04.2021 (03:00)

Более 1800 гектаров территории очищено от взрывоопасных предметов российскими саперами в Нагорном Карабахе



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Личный состав роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжает работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе.

В ходе выполнения работ по разминированию с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1873 гектара территории, 575 километров дорог, 1 658 домостроений (в том числе 30 социально значимых объектов). Всего российскими миротворцами обнаружено и обезврежено 25379 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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