01.04.2021 (23:45)

Тактический воздушный десант блокировал и уничтожил крупные базы условного противника на тактических учениях ВДВ под Псковом

В рамках заключительного этапа полковых тактических учений, личный состав десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск применил тактический воздушный десант, действиями которого завершил блокирование и уничтожение двух крупных условных баз подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ) на тактических учениях ВДВ на полигоне «Струги Красные» под Псковом.

Для доставки передовых отрядов в район выполнения учебно-боевой задачи десантники задействовали вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор», осуществив десантирование из четырех вертолетов по штурмовому на канатах из положения зависания в воздухе и посадочным способом на площадку приземления, действуя как подразделения «нового типа».

Основные силы десантно-штурмового полка решительными действиями одновременно с двух направлений уничтожали скопления и технику условного противника из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-4М и БМД-2, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7д, автоматов АК-74М и АК-12.

«В ходе тактических учений личный состав отработал порядок взаимодействия в автоматизированном режиме, передачу данных со средств разведки на средства поражения и сократили тем самым цикл нанесения огневого поражения противнику в десятки раз» - отметил руководитель учения, командир Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин.

«На учениях подобного масштаба руководство учением может оценить действия всего полка в полном объеме, начиная с управления и организации десантирования, выполнением практических задач подчиненным личным составом вплоть до отдельного солдата, организацией обеспечения ведения боевых действий. Здесь мы на практике проверяем все то, что написано в учебниках и уставах» - отметил гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин.

В ходе отработки тактических действий, воздушной разведки маршрутов выдвижения и действий условного противника широко применены комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Всего в тактическом учении в Псковской области, которое проходит в три этапа в период с 29 марта по 2 апреля текущего года, задействовано более 1500 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также транспортно-боевые и ударные вертолеты армейской авиации.

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