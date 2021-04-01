01.04.2021 (23:30)

В Вооруженных Силах Российской Федерации началась итоговая проверка за зимний период обучения

В ходе проверки в войсках пройдут контрольные итоговые занятия, по результатам которых все военнослужащие получат оценки своих знаний и навыков. Также будет проверена боевая и мобилизационная готовность личного состава, качество несения боевого дежурства и боевой службы, оперативная и боевая подготовка войск, и морально-психологическое состояние военнослужащих.

«Сегодня начинается итоговая проверка войск за зимний период обучения. В течение месяца, в ходе контрольных занятий сто процентов военнослужащих продемонстрируют то чему они научились за это время. Уверен, что все проверяемые лучшим образом покажут приобретённые знания и навыки, и получат заслуженные высокие оценки», - сказал замминистра обороны Евкуров.

В рамках начала контрольных итоговых занятий на полигоне подмосковного Алабино прошла тренировка по стрельбе и управлению огнем артиллерии с применением комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов «Элерон».

В ходе тренировки расчеты гаубиц и минометов, а также подразделения САУ уничтожили позиции предполагаемого противника, выполнив при этом нормативы по стрельбе и смене позиций на «хорошо» и «отлично».

Также в рамках занятий, были продемонстрированы модернизированный комплект боевой экипировки «Ратник», приборы прицеливания и наблюдения, беспилотные летательные аппараты «Элерон», экипировка и средства высотного десантирования.

«По указанию Министра обороны России постоянно модернизируются и разрабатываются новые вооружение и военная техника. Совершенствуются методы и способы ведения боя. Разрабатываются новые материалы для экипировки, более легкие, термостойкие и прочные. В этой связи необходимо всегда иметь обратную связь с теми кто все это применяет, видеть плюсы и минусы», - отметил замглавы военного ведомства.

Итоговые контрольные проверки проводятся в войсках каждые пол года. Их основная цель – объективный и постоянный контроль уровня готовности военнослужащих к выполнению стоящих перед ними задач.

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