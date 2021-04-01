01.04.2021 (22:00)

Спортсмены ЦСКА завоевали 12 наград на чемпионате России по спортивному ориентированию на лыжах

В Сургуте прошли соревнования чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах. Спортсменами ЦСКА завоевано 12 медалей различного достоинства – 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые.

В лыжной гонке – лонг с общим стартом среди женщин весь пьедестал почета заняли представительницы Центрального спортивного клуба Армии. Лучшей стала Алена Трапезникова, показавшая результат 1 час 14 минут и 16 секунд. Второй с отставанием в 14 секунд финишировала прапорщик Мария Кечкина, показавшая результат 1 час 14 минут 30 секунд. Замкнула тройку лидеров прапорщик Татьяна Оборина – 1 час 14 минут 42 секунда.

В лыжной гонке – лонг классика среди женщин награды взяли эти же спортсменки. «Золото» на счету Трапезниковой – 35 минут 30 секунд. Второй результат у Кечкиной – 35 минут 55 секунд. «Бронза» у Обориной – 36 минут 24 секунды.

Среди мужчин в лыжной гонке – лонг с общим стартом прапорщик Степан Малиновский показал второй результат, преодолев дистанцию за 1 час 37 минут и 08 секунд. Выиграл Александр Злобин – 1.36,51 сек. Третье время у Артема Дорма – 1.39,41.

Также Мария Кечкина и Татьяна Оборина стали чемпионками России в составе команды Пермского края в эстафете. Результат победительниц – 1 час 15 минут и 34 секунды. Второе место у команды Красноярского края – 1.19,50, третий – у команды Ленинградской области – 1.23,59 сек.

В марафоне у мужчин и женщин победителями вышли тоже представители ЦСКА.

В женской гонке выиграла Кечкина, преодолев дистанцию за 1 час 39 минут и 16 секунд. Второй результат показала Трапезникова – 1 час 40 минут и 25 секунд. Замкнула тройку лучших Дарья Шупикова – 1.44,11 сек.

Среди мужчин обладателем золотой награды стал Малиновский, затратив на дистанцию 2 часа 03 минуты и 57 секунд. Второе время у Александра Злобина – 2.04,04, третье – у Максима Таскаева – 2.04,18 сек.

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