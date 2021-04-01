01.04.2021 (23:15)

Армейский биатлонисты заняли весь пьедестал в мужской спринтерской гонке Чемпионата России

Лучшим по итогам мужского спринта на чемпионате России стал прапорщик Матвей Елисеев. Елисеев преодолел 10 км дистанцию за 25 минут 31,0 секунды, допустив один промах.

Второй результат на финише показал старший лейтенант Максим Цветков, уступив победителю 4,8 секунды, при этом пройдя огневые рубежи без промахов.

Замкнул тройку призеров прапорщик Эдуард Латыпов с отставанием в 14,4 секунды с одним промахом.

Лидер рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) лейтенант Александр Логинов (+51,3; три промаха) финишировал с десятым результатом.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице