02.04.2021 (00:05)

Министр обороны России поздравил Главное управление боевой подготовки ВС РФ с вековым юбилеем

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю командование, ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Главного управления боевой подготовки со знаменательной датой — 100-летием со дня образования!

За вековую историю сотрудники управления внесли весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, формирование у личного состава армии и флота высоких профессиональных и моральных качеств.

Все эти годы коллектив ГУБП активно работал над повышением обученности войск, выработкой методик освоения и практического применения новейших образцов вооружения и техники в любых условиях обстановки.

Как и прежде, в повседневной деятельности управление руководствуется принципом «учить тому, что необходимо на войне».

Наряду с традиционными формами боевой подготовки, при вашем активном участии в Вооруженных Силах используется конкурсная система повышения профессионального мастерства. Успешная организация Армейских международных игр и победные результаты российских команд — также в активе вашего сплоченного коллектива.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми офицерами, помогая сохранить неразрывную связь поколений.

Убежден, что личный состав Главного управления боевой подготовки будет и впредь достойно продолжать лучшие традиции своих предшественников, эффективно решать ответственные задачи по обеспечению военной безопасности Российской Федерации.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в службе и труде на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

К юбилею Главного управления боевой подготовки ВС РФ на сайте Минобороны России открыт специальный мультимедийный раздел «100 лет на службе Отечеству».

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