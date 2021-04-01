01.04.2021 (23:00)

Главком ВМФ России поручил Центру РГО при Главном командовании ВМФ организовать взаимодействие с Президентской библиотекой в оцифровке карт

Президентская библиотека приступила к переводу в электронный вид 98 карт времён Российской империи и Советского Союза – что составляет более 760 страниц, в том числе и атласы. Эти раритетные, чрезвычайно ценные экспонаты, первые из которых датируются 70-ми годами XVIII столетия, предоставило библиотеке Русское географическое общество (РГО). Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поручил Центру Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ активно взаимодействовать с Президентской библиотекой в вопросах оцифровки уникальных карт.

В сентябре 2013 года между Президентской библиотекой и Русским Географическим Обществом было заключено соглашение о сотрудничестве. И на сегодня в электронный вид переведено более 6,5 тысяч книг, брошюр, периодических изданий, архивных дел и фотографий, включая редкие и особо ценные.

Экспедиции РГО сыграли важную роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, изучении просторов Мирового океана. С рассказами о научных путешествиях, в частности П. П. Семёнова-Тян-Шанского или Н. М. Пржевальского, сегодня можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. Всякий раз, прежде чем снарядить экспедицию, её организаторы и участники приступали к детальному изучению карт местности. В ходе экспедиций эти карты проверялись, уточнялись, расширялись, в них вносились новые, неизвестные ранее населённые пункты, реки и возвышенности, озера и долины.

В начале списка, переданного Русским географическим обществом для оцифровки Президентской библиотеке – «Генеральная карта Российской империи, составленная по новейшим астрономическим наблюдениям» (оригинальное название “Tabula geographica generalis Imperii Russici ad normam novissimarum observationum astronomicarum concinnata”). Изданная в Санкт-Петербурге в 1776 году она, как и многие другие карты, имеет солидное авторство: её составителями были картографы Географического департамента Петербургской академии наук титулярный советник, адъюнкт Петербургской академии наук Иван Трускотт и адъюнкт Якоб Шмидт.

Подготовка столь масштабной карты проводилась в связи с работами по совершенствованию «Атласа Российского» 1745 года и созданию более точной обзорной карты Российской империи. Методика сборов топографических материалов была разработана ещё Михаилом Ломоносовым. По его инициативе в губернии и провинции России были разосланы «географические запросы» из 30 пунктов, обеспечивающие сбор сведений о природе, экономической географии территорий и т. д.

Карты, выполненные Трускоттом и Шмидтом, впервые опирались на комплекс астрономических и математических измерений, в связи с чем их точность была значительно высока.

Кроме «генеральной» карты нашей страны на оцифровку передана «Карта Российской империи и сопредельных с нею государств» (без указания года выпуска).

Ещё один редчайший документ – «Генеральная Карта Крыма» – был подготовлен «по новейшим наблюдениям» адъюнктом Фёдором Чёрным в 1790 году. На территории полуострова автором обозначены административные границы, несколько сотен населённых пунктов и городов, тщательно отображены речная и дорожная сеть.

В план оцифровки включена также «Военно-топографическая карта полуострова Крыма» 1817 года.

Кроме того, Русским географическим обществом переданы в Президентскую библиотеку для перевода в электронный вид «Подробный план столичного города Санкт-Петербурга» 1828 года, «Карта окрестностей Санкт-Петербурга» 1831 года и «Топографическая карта окружности Москвы».

Карты советского периода представлены «Геологическими картами Союза Советских Социалистических республик».

По окончании работ по оцифровке карты Русского географического общества пополнят фонд Президентской библиотеки. Пользователи смогут ознакомиться с ними на портале учреждения, в читальном зале на Сенатской, 3, а также в любом из более чем 1200 удалённых читальных залов Президентской библиотеки, расположенных во всех субъектах Российской Федерации и 30 зарубежных странах.

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