01.04.2021 (22:30)

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно поразил ракеты-мишени на противовоздушных стрельбах в Баренцевом море

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» в Баренцевом море. Корабль поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблём «Айсберг».

Контроль стрельб выполнил малый ракетный корабль «Рассвет». Ещё четыре корабля Кольской флотилии разнородных сил: малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», базовые тральщики «Коломна» и «Ядрин», обеспечили закрытие морского района.

Участок Баренцева моря, где проводились зенитные ракетные стрельбы, был заранее объявлен опасным и закрыт для судоходства и полётов аваиации.

Мероприятия прошло с соблюдением всех мер безопасности. По оценке командование все участники учения продемонстрировали профессионализм и военно-морскую выучку.

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