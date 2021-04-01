01.04.2021 (21:45)

43 призывные комиссии начали работать на Севере России

В Мурманской и Архангельской областях начали работу призывные комиссии. Для Северного флота, как военного округа, нынешняя призывная кампания уже двенадцатая. Для её проведения сформированы 43 призывные комиссии: 18 – на Кольском полуострове и 25 в Архангельской области

Весенний призыв проводится только в двух из четырёх субъектов Российской Федерации, где дислоцированы войска и силы Северного флота, – в Мурманской и Архангельской областях. Жителей Ненецкого автономного округа и Республики Коми призывают в Вооружённые силы только с 1 октября по 31 декабря.

Нынешний призыв проходит в условиях антикоронавирусных ограничений. На складах военных комиссариатов заблаговременно был сформирован запас одноразовых средств индивидуальной защиты, антисептика, а также экспресс-тестов для выявления инфицированных призывников. Сотрудники военных комиссариатов прошли вакцинацию российским препаратом «Спутник-V». Такая же прививка, доказавшая свою эффективность, будет сделана и призывникам в начале их военной службы.

Задание на призыв жителей Архангельской и Мурманской областей по сравнению с прошлыми периодами практически не изменилось. Большая их часть будет проходить службу в воинских частях Северного флота, 70 человек пополнят научно-производственную роту при Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске, остальных направят в части Западного военного округа, Воздушно-космических сил, а также в Президентский полк и Росгвардию.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице