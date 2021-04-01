01.04.2021 (21:30)
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды военным строителям, возводившим многофункциональные медицинские центры
Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов вручил государственные награды представителям Военно-строительного комплекса Минобороны России, принимавшим участие в возведении многофункциональных медицинских центров.
Торжественная церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной РФ.
Указом Президента Российской Федерации военные строители, принимавшие участие в возведении многофункциональных медицинских центров, были удостоены высоких государственных наград.
Также заместителю руководителя Департамента строительства Минобороны России и заместителю руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России был присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.