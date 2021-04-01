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01.04.2021 (21:30)

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды военным строителям, возводившим многофункциональные медицинские центры

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов вручил государственные награды представителям Военно-строительного комплекса Минобороны России, принимавшим участие в возведении многофункциональных медицинских центров.

Торжественная церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной РФ.

Указом Президента Российской Федерации военные строители, принимавшие участие в возведении многофункциональных медицинских центров, были удостоены высоких государственных наград.

Также заместителю руководителя Департамента строительства Минобороны России и заместителю руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России был присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное строительство
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