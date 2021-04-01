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01.04.2021 (21:00)

Танкисты российской военной базы в Таджикистане выполнили боевые стрельбы в рамках тактического учения

Экипажи танков Т-72 российской военной базы в Таджикистане провели боевые стрельбы в рамках тактического учения на горном полигоне Ляур.

Военнослужащие в составе подразделений совершили марш на танковую директрису для отработки боевых упражнений. Наводчики-операторы и командиры боевых машин выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей. Огонь танкисты вели из 125-мм пушек по динамическим мишеням, имитировавшим бронированную технику противника.

Мишени появлялись в поле видимости танкистов не более чем на 70 секунд. За это короткое время наводчикам необходимо было обнаружить и уничтожить условные бронеобъекты.

Поражение воздушных целей командиры боевых машин осуществляли с помощью крупнокалиберных зенитных пулемётов «Утес».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан , Танки
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