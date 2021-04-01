01.04.2021 (20:30)

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов провел совещание организационного комитета Всероссийской юнармейской лиги КВН

Сегодня на заседании организационного комитета Всероссийской юнармейской лиги КВН обсудили подготовку и проведение окружных игр и финала лиги. Заседание прошло под председательством заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова.

В этом году состязания пройдут в пяти городах: Хабаровске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани и Ставрополе. Тему игры — «60 лет в космосе» — посвятили первому полету Юрия Гагарина. От участников окружных игр ждут два выступления: приветствие и домашнее задание (каждое продолжительностью до пяти минут). Заявки от команд оргкомитет будет принимать до середины апреля. Еще неделя понадобится на определение состава.

«В тех городах, где будут проходить окружные игры, в дальнейшем планируется создание межрегиональных юнармейских лиг КВН. Эти города выбраны не случайно, а исходя из активности региональных штабов, транспортной доступности и связей с официальными лигами «АМиК». Команды смогут принять участие в игре, пройдя предварительный редакторский отбор», — сказал заместитель начальника Главного штаба Юнармии Антон Кузнецов.

Финал Всероссийской юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых пройдет в октябре в Центральном академическом театре Российской Армии.

Напомним, Всероссийская юнармейская лига КВН начала свою работу в 2019 году. Это уникальная площадка для реализации творческого потенциала участников движения. Лига прорабатывалась вместе с авторами оригинальной игры — Телевизионным творческим объединением «Александр Масляков и Компания».

В 2020 году, в период коронавирусных ограничений, юнармейская лига вышла за пределы привычных рамок и впервые в истории проекта КВН прошла в онлайн-формате. А уже к финалу юнармейцы готовились на базе «Авангард» в Подмосковье. Заключительная игра сезона прошла в Центральном академическом театре Российской Армии. Победу одержали команды «Школа моделей» и «Ля Рошель». Они получили путевку на СТС в Детский КВН.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице