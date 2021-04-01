01.04.2021 (20:00)

Ракетчики в Алтайском крае в рамках учения проводят полную специальную обработку пусковых установок «Ярс»

В ходе командно-штабного учения (КШУ) с Барнаульским ракетным соединением колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку более 100 единиц техники, включая пусковые установки.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) условного противника химического оружия.

По замыслу учения, диверсанты использовали химические фугасы, снаряжённые отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. ДРГ действовала в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

По сценарию КШУ, преодолеть зараженный участок местности предстоит и ракетным дивизионам. После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения РХБ защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетных комплексов, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

Также была выполнена задача по проведению санитарной обработки личного состава и дегазация оружия и обмундирования военнослужащих.

Ранее были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

В общей сложности к учению привлечено более 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице