01.04.2021 (19:45)

Иностранные курсанты военных вузов в Поволжье начали прививаться от коронавирусной инфекции

В Пензенском и Вольском филиалах Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва и Сызранском филиале Военно-воздушной академии курсанты специальных факультетов из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и Азии начали вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

Перед началом процедуры курсанты проходят углубленный медицинский осмотр у терапевта с обязательной термометрией и при отсутствии противопоказаний делают прививку российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Вакцинация проводится добровольно на основании письменного согласия курсантов.

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