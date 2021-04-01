01.04.2021 (19:30)

В ходе весеннего призыва Башкирия отправит в войска более 5 тыс. новобранцев

Военный комиссариат Республики Башкортостан с 1 апреля приступил к весеннему призыву граждан на военную службу. Всего из региона в войска будут отправлены более 5 тыс. новобранцев, в том числе в научные роты и Военный инновационный технополис «ЭРА».

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будут проводиться с учётом опыта, полученного в 2020 году. Основная задача работы призывных комиссий — не допустить заноса коронавирусной инфекции в воинские подразделения. Так, на первом этапе призывники за четыре дня до отправки на сборный пункт будут сдавать тест на наличие COVID -19, на втором этапе, по прибытии на сборный пункт, юношам будут проводить экспресс-тестирование на антитела иммуноглобулинов вируса.

«В военных комиссариатах республики, в пути следования и в воинских частях будут соблюдать все меры профилактики и контроля по предотвращению распространения опасной инфекции. К работе с призывниками будут допущены только сотрудники военкоматов, прошедшие вакцинацию, либо ранее переболевшие COVID-19 и имеющие антитела. У прибывающих на пункты будет измеряться температура», — пояснил военный комиссар региона полковник Михаил Блажевич.

Кроме того, все помещения ежедневно будут дезинфицироваться с применением бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. На сборном пункте призывникам выдадут специальные контейнеры с предметами личной гигиены и маски.

Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.

Призыв продлится до 15 июля.

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