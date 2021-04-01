01.04.2021 (19:00)
Департамент культуры Минобороны России и Министерство культуры Московской области заключили Соглашение о сотрудничестве
Сегодня в Доме Правительства Московской области состоялось подписание Соглашения между Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и Министерством культуры Московской области о расширении связей в сфере культуры и патриотического воспитания молодежи и популяризации подмосковной и армейской культуры.
Соглашение подписали директор Департамента культуры Минобороны России Артём Горный и министр культуры Московской области Елена Харламова.
Документ нацелен на популяризацию военно-патриотических и культурно-исторических ценностей, содействие реализации совместных творческих проектов, развитию самодеятельного и народного творчества, обеспечение участия профессиональных коллективов и исполнителей, учащихся образовательных учреждений сферы культуры, участников самодеятельных творческих коллективов в фестивалях и конкурсах, проводимых сторонами Соглашения.
На территории Московской области расположено 13 военных музеев — пять федеральных, два региональных, пять муниципальных и один частный.