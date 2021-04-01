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01.04.2021 (19:00)

Департамент культуры Минобороны России и Министерство культуры Московской области заключили Соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Доме Правительства Московской области состоялось подписание Соглашения между Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и Министерством культуры Московской области о расширении связей в сфере культуры и патриотического воспитания молодежи и популяризации подмосковной и армейской культуры.

Соглашение подписали директор Департамента культуры Минобороны России Артём Горный и министр культуры Московской области Елена Харламова.

Документ нацелен на популяризацию военно-патриотических и культурно-исторических ценностей, содействие реализации совместных творческих проектов, развитию самодеятельного и народного творчества, обеспечение участия профессиональных коллективов и исполнителей, учащихся образовательных учреждений сферы культуры, участников самодеятельных творческих коллективов в фестивалях и конкурсах, проводимых сторонами Соглашения.

На территории Московской области расположено 13 военных музеев — пять федеральных, два региональных, пять муниципальных и один частный.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура , Департамент культуры Минобороны России
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