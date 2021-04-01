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01.04.2021 (18:20)

В Главном управлении военной полиции Минобороны России прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню специалиста юридической службы ВС РФ

В Главном управлении военной полиции Минобороны России состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню специалиста юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Начальник ГУВП генерал-полковник Сергей Кураленко поблагодарил личный состав управления за высокие показатели в служебной деятельности, разумную инициативу, усердие, высокий профессионализм и поощрил наиболее отличившихся должностных лиц.

В настоящее время органы военной полиции обладают высокопрофессиональными кадрами, имеющими опыт юридической работы, потенциалом в оказании правовой помощи командованию и должностным лицам в организации и проведении мероприятий по правовой работе.

Выполняя задачи в области защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, обеспечения законности, правопорядка и воинской дисциплины, реализации полномочий органа дознания, безопасности дорожного движения, должностные лица органов военной полиции вносят значительный вклад в решение задач правового обеспечения Вооруженных Сил.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная полиция , Главное управление военной полиции Минобороны России
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