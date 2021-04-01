01.04.2021 (18:15)

Курсанты и офицеры Военной академии МТО приняли участие в первой тренировке парада Победы

Курсанты и офицеры Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва под руководством заместителя начальника академии генерал-майора Владимира Коновалова приняли участие в первой совместной тренировке пеших парадных расчетов и механизированных колонн.

Парадный расчёт академии состоит из 400 военнослужащих, которые на достойном уровне представили свой вуз и получили высокую оценку руководства.

В этом году пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов, в состав которой входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников движения «Юнармия», а также представителей различных министерств и ведомств.

Все участники парада прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Для профилактики подразделения войска РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки, военной техники и всех транспортных средств, задействованных для доставки парадных расчетов.

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