01.04.2021 (18:10)

В Брянской области прошёл отборочной этап конкурса среди ремонтных подразделений общевойсковой армии ЗВО «Мастер-оружейник»

В городе Клинцы Брянской области прошёл отборочныйэтап конкурса среди специалистов ремонтных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) «Мастер-оружейник–2021» в рамках Армейских международных игр.

В ходе состязаний военнослужащие выполняли нормативы по эвакуации 122-мм буксируемых гаубиц Д-30А, 23-мм зенитной установки ЗУ-23 и реактивных систем залпового огня БМ-21-1 «Град». Эвакуация проходила через специальный маршрут, на котором были размещены искусственные и естественные препятствия: косогоры, брод, колейный мост, имитационное минное заграждение.

После вождения в экстремальной ситуации специалисты на оружейной базе обнаруживали причины поломки и осуществляли ремонт в полевых условиях. Для подтверждения зачёта на время военнослужащие выполняли обратную буксировку техники на огневые позиции, где проводили контрольные стрельбы.

Также оружейники отработали нормативы по стрельбе из автомата Калашникова АК-74М и ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В. Мишени имитировали наступление противника на оружейную базу.

Всего в конкурсе специалистов-оружейников приняло участие более 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО. Победу в конкурсе одержал ремонтный взвод вооружения Ельнинской мотострелковой дивизии. Второе место занял ремонтно-восстановительный батальон общевойсковой армии, недавно сформированный в Курске, а третье место досталось взводу обслуживания и ремонта артиллерийский бригады общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Московской области.

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