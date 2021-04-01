01.04.2021 (18:05)

В Воронежской области прошло масштабное учение с гранатомётчиками общевойсковой армии ЗВО

На полигоне Погоново в Воронежской области прошло масштабное учение с расчётами ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя».

В ходе мероприятия военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) демонстрировали свои навыки быстрого спешивания из боевых машин, скрытного перемещения, распознавания целей с большого расстояния, а также выбора безопасной и выгодной огневой позиции.

Гранатометчики в составе различных подразделений должны были поразить как можно больше мишеней на максимальных дальностях, имитировавших живую силу и боевые машины противника. На заряжание боекомплекта и выстрел мотострелкам предоставлялось не более 15 секунд.

Для усложнения задачи гранатометчики должны были поразить цели в окопах, лощинах и на различных высотах.

Всего к учению привлекалось более 300 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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