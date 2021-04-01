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01.04.2021 (18:00)

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» пройдет День инноваций Минобороны России

С 7 по 9 апреля в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе будет работать тематическая выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации».

Около 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских и образовательных организаций России представят свыше 300 инновационных проектов и технологий. В ходе выставки будут продемонстрированы образцы крупногабаритной военной техники, а также макетные и стендовые решения для наглядной демонстрации прорывных технологий.

Экспонаты разместят на открытых площадках, в том числе в бассейнах, общая площадь экспозиции составит более 4 тыс. квадратных метров.

Кроме того, пройдет круглый стол «Ключевые проблемы и направления развития инновационных проектов в сфере обороны и безопасности» и научно-техническая конференция «Инновационные технологии на службе Отечеству». Для гостей и участников будут организованы экскурсии по лабораториям технополиса.

В научно-деловой программе примут участие представители органов военного управления, ведущих военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности из 37 регионов России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра
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