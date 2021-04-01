01.04.2021 (17:45)

Армейский корпус Балтийского флота отмечает 5-летие со дня своего образования

Сегодня исполняется 5 лет со дня образования армейского корпуса Балтийского флота, которым командует генерал-майор Андрей Рузинский. Торжества по случаю годовщины пройдут 3 апреля в Доме офицеров в городе Гусев Калининградской области.

Армейский корпус является правопреемником 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. В его составе находятся танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные части и подразделения обеспечения. На вооружении корпуса состоят танки Т-72Б3М, боевые машины пехоты БПМ-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитно-ракетные комплексы «ТОР-М2», реактивные системы залпового огня различных модификаций, артиллерийские установки «Мста-С», беспилотные летательные аппараты и другая военная техника и вооружение.

В конце 2020 года в армейском корпусе была сформирована мотострелковая дивизия. В нее вошли танковый, артиллерийский и мотострелковые полки.

2 марта заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов во время рабочей поездки в соединения и воинские части Балтийского флота вручил историческое знамя 18-й мотострелковой дивизии командиру корпуса генерал-майору Андрею Рузинскому.

В настоящее время военнослужащие корпуса занимаются плановой боевой учебой, а также подготовкой к участию в стратегических командно-штабных учениях «Запад-2021».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице