01.04.2021 (17:55)

Расчёты ПВО фрегата «Адмирал Горшков» выполнят стрельбу в Баренцевом море

Вчера фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел с места базирования в Баренцево море.

Экипаж корабля отработает поражение воздушных целей зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут». Корабли Кольской флотилии разнородных сил обеспечат стрельбы и закрытие морского района.

Возвращение в Североморск, на главную базу флота, планируется после выполнения учебно-боевых задач.

Экипаж фрегата прошёл полный курс базовой подготовки. В марте он выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по береговой цели в Арктике.

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