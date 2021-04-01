01.04.2021 (17:55)
Расчёты ПВО фрегата «Адмирал Горшков» выполнят стрельбу в Баренцевом море
Вчера фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел с места базирования в Баренцево море.
Экипаж корабля отработает поражение воздушных целей зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут». Корабли Кольской флотилии разнородных сил обеспечат стрельбы и закрытие морского района.
Возвращение в Североморск, на главную базу флота, планируется после выполнения учебно-боевых задач.
Экипаж фрегата прошёл полный курс базовой подготовки. В марте он выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по береговой цели в Арктике.
Новости по теме:
Метки: