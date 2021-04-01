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01.04.2021 (17:50)

Командующий войсками ЗВО открыл в Санкт-Петербурге передвижную выставку Русского географического общества

Сегодня в Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества.

«Мне особенно приятно открывать экспозицию в Доме офицеров Западного военного округа, с которым тесно связана история развития Русского географического общества. На выставке военнослужащие и жители Санкт-Петербурга смогут узнать уникальные факты из истории изучения просторов России», — отметил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

Председатель Ленинградского областного отделения Русского географического общества, вице-губернатор Ленинградской области Григорий Двас отметил, что ЗВО — главный партнёр учёных в исследованиях и экспедициях. Также Григорий Двас передал генерал-полковнику Александру Журавлёву в музей ЗВО гравюру 1855 года с изображением Кронштадтского рейда и маяка Толбухин, где запечатлены эпизоды Крымской войны 1855–1856 годов в Финском заливе.

Выставка содержит документы и артефакты о вкладе представителей Русского географического общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31. Также в составе передвижной экспозиции — выставка «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников. В её основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото, отрывки воспоминаний.

Выставка работает в формате свободного посещения с учетом противоэпидемиологических требований, введённых в Северной столице.

После Санкт-Петербурга выставка переедет в Калининград, а далее посетит еще более 20 городов России.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Командующий , Русское географическое общество
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