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01.04.2021 (17:40)

Начальник российского Генштаба провел телефонный разговор с армянским коллегой

Сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генштаба ВС Республики Армения генерал-лейтенантом Артаком Давтяном.

В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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