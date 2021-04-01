01.04.2021 (17:40)
Начальник российского Генштаба провел телефонный разговор с армянским коллегой
Сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генштаба ВС Республики Армения генерал-лейтенантом Артаком Давтяном.
В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией.
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