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01.04.2021 (17:30)

Военкоматы ЮВО в ходе весеннего призыва направят на военную службу более 25 тыс. граждан

Более 25 тыс. граждан, проживающих на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, будут направлены для прохождения военной службы по призыву в период с 1 апреля по 15 июня 2021 года.

О готовности выполнить задание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на весенний призыв граждан рассказал начальник организационно-мобилизационного управления (ОМУ) штаба Южного военного округа (ЮВО) полковник Константин Запатоцкий.

«В ходе весеннего призыва будут приняты усиленные меры, которые были отработаны на практике с начала пандемии, в первую очередь это касается проведения мероприятий, связанных с недопущением возникновения случаев заболевания коронавирусной инфекцией призывников и сотрудников военных комиссариатов», — отметил полковник Константин Запатоцкий.

Начальник ОМУ штаба ЮВО сообщил об организованной накануне призыва дистанционной работе по изучению граждан, подлежащих призыву на военную службу.

«Дистанционное изучение личных дел новобранцев позволило военным комиссариатам ЮВО заблаговременно подготовить документы на призывников, которые гарантированно будут направлены в войска. В результате гражданам остается только прибыть в военный комиссариат для медицинского освидетельствования и прохождения призывной комиссии», — подчеркнул начальник управления штаба ЮВО.

Также полковник Константин Запатоцкий отметил обеспеченность призывных пунктов всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, экспресс-тесты на COVID-19, приборы кварцевания помещений и средства дезинфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призыв , Южный военный округ
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