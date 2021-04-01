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01.04.2021 (17:10)

В Черноморском высшем военно-морском училище имени адмирала П.С. Нахимова отметили 84-ю годовщину со дня основания

В Севастополе отметили 84-ю годовщину со дня основания одного из старейших военных учебных заведений России — Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени адмирала П.С. Нахимова (ЧВВМУ).

Праздничные мероприятия начались с общего построения личного состава и торжественного вноса Государственного флага России, Военно-Морского флага и Боевого знамени училища. Курсантам, преподавателям, ветеранам ВМФ и выпускникам разных лет был зачитан праздничный приказ.

Участники мероприятия возложили венки и цветы к Мемориалу выпускникам и офицерам ЧВВМУ, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В торжестве принял участие заместитель Командующего Черноморским флотом капитан 1 ранга Андрей Палий. Завершилось мероприятие посещением музея училища ветеранами ВМФ.

Справочно:

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова основано в Севастополе в 1937-м году.

20 марта 2014 года по предложению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о возрождении в городе славы русских моряков – Севастополе прославленного военно-морского учебного заведения.

13 мая 2014 года заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков вручил училищу Боевое знамя.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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