01.04.2021 (17:20)

Экипажи дизель-электрических подводных лодок провели учебную дуэль в Балтийском море

В рамках сдачи курсовой задачи Л-2 экипажи двух дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 Балтийского флота разыграли у побережья Калининградской области дуэльную ситуацию, в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку условного противника при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» осуществила поиск субмарины условного противника, роль которой была возложена на подводную лодку «Волхов».

«Петропавловск-Камчатский» скрытно вошла в зону проведения учения, заняла выгодную для стрельбы позицию и торпедой условно атаковала субмарину. Затем, уходя от ответной атаки, подводный крейсер провёл послезалповое маневрирование. ДЭПЛ «Волхов», маневрируя, также уклонилась от «торпеды» и выполнила условную контратаку ПЛ.

Условия дуэльной ситуации моделировалась таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин в подводном поединке. По предварительной оценке командования, оба экипажа успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав высокую профессиональную подготовку.

Задача Л-2 является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке.

Справочно:

ДЭПЛ «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» — подводные лодки проекта «Варшавянка». Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних «Варшавянок». У лодок данного проекта обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. ДЭПЛ проекта 636.3, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений и ведения разведки. Одно из главных достоинств этих субмарин — низкий уровень шумности.

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