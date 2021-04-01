01.04.2021 (17:00)

На учении РВСН в Алтайском крае задействованы вертолеты армейской авиации

В ходе масштабного учения РВСН в Алтайском крае применяются транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ. Экипажи отрабатывают прикрытие позиционного района Барнаульского ракетного соединения и ведение воздушной разведки.

Вертолеты армейской авиации для борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями, превосходящими по численности штатные подразделения охраны и разведки, впервые широко применялись в 2020 году в ходе итоговых командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением, которое также входит в состав Омского ракетного объединения.

Для нейтрализации «диверсантов» привлечены группы по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями.

Комплексное применение армейской и беспилотной авиации позволило обнаружить и нейтрализовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на дальних подступах к полевым позициям.

Наряду с транспортно-боевыми вертолётами для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения ДРГ и для ведения инженерной и химической разведки активно применяются БПЛА различного назначения и модификаций. Например, в позиционном районе ракетной дивизии для охраны мобильных ракетных комплексов «Ярс» и для поиска диверсионных групп задействованы летательные аппараты «Элерон».

В общей сложности в проведении масштабного учения РВСН задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

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