01.04.2021 (16:40)

Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Атлантику

Фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» выполнил задачи своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантический океан. Сегодня он прошёл Гибралтарским проливом в западном направлении в сопровождении спасательного буксира «Николай Чикер» и среднего морского танкера «Вязьма».

Ранее экипаж корабля отработал противолодочные задачи с применением вертолёта Ка-27ПЛ и пополнил запасы топлива от танкера.

В Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведёт ряд корабельных учений. По выполнении плана похода корабль прибудет в главную базу Северного флота – Североморск.

С 30 декабря прошлого года по настоящее время фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл около 17 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

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