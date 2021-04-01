01.04.2021 (16:20)

В Астраханской области в рамках учений истребители МиГ-31БМ выполнили пуски ракет класса «воздух-воздух»

Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в летно-тактическом учении в небе над полигоном Ашулук в Астраханской области. Они совершили более 30 самолетовылетов, выполнили боевые пуски ракет класса «воздух-воздух», отразили массированный ракетно-авиационный удар и поразили одиночные воздушные цели.

Полёт крылатых ракет условного противника был сымитирован ракетами-мишенями «Дань». Поиск целей осуществлялся при помощи бортовой радиолокационной станции «Заслон-М». Пуски ракет производились на малой высоте.

В летно-тактическом учении задействованы 13 единиц авиационной техники (истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет ДРЛО А-50, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26), более 50 единиц наземной техники и около 500 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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