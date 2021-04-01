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01.04.2021 (16:10)

На учении под Самарой связисты ЦВО создали защищенные каналы связи

Связисты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрольной проверки создали защищенные каналы связи в Самарской области. По замыслу практических действий, подразделения связи на автоматизированных подвижных единицах АПЕ-5 выдвинулись в указанные районы. Там они организовали систему управления подразделениями армейского звена.

Военные связисты проводят обмен информацией в системах управления соединениями, частями и подразделениями, дислоцированными в регионах Поволжья. Они выполняют задачи по смене и маскировке основных и запасных позиций, отражают внезапные атаки на пункты управления. В работе применяются: радиостанции средней мощности, станции космической, спутниковой связи и цифровые радиорелейные станции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска связи
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