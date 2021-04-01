01.04.2021 (16:00)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретились с замглавы военного ведомства – начальником Генштаба ВС Туркменистана полковником Акмуратом Анеметовым

Сегодня в Москве состоялись рабочие встречи начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем Министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Туркменистана полковником Акмуратом Анеметовым.

В ходе данных встреч сторонами подробно обсуждены текущее состояние и перспективные направления развития военного и военно-технического сотрудничества России и Туркменистана.

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