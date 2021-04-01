01.04.2021 (15:50)
Сапёры Балтийского флота разминировали судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде
Группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила 7 артиллерийских боеприпасов времён Великой Отечественной войны на территории Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде.
С территории судостроительного завода специалистами Балтийского флота было вывезено семь 76-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Кроме того, один артснаряд такого же калибра был обезврежен в районе поселка Кленовое Зеленоградского городского округа.
Все боеприпасы вывезены на флотские полигоны для дальнейшего уничтожения.
С начала 2021 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.