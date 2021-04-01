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01.04.2021 (15:50)

Сапёры Балтийского флота разминировали судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде

Группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила 7 артиллерийских боеприпасов времён Великой Отечественной войны на территории Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде.

С территории судостроительного завода специалистами Балтийского флота было вывезено семь 76-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, один артснаряд такого же калибра был обезврежен в районе поселка Кленовое Зеленоградского городского округа.

Все боеприпасы вывезены на флотские полигоны для дальнейшего уничтожения.

С начала 2021 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Инженерные войска
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