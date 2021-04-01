01.04.2021 (15:40)

На территории Урала, Поволжья, Сибири первые отправки призывников к местам прохождения военной службы начнутся с 15 апреля

Первые отправки призывников к местам прохождения военной службы начнутся с 15 апреля. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков.

«Призывные комиссии на территории Урала, Поволжья, Сибири сегодня начали свою работу. Вызов граждан в военные комиссариаты на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет производится исключительно через вручение повесток и никак иначе. Первые отправки граждан к местам прохождения военной службы спланированы с 15 апреля 2021 года», - заявил генерал-майор А.Линьков.

Для отправки молодого пополнения для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Восточного и Западного военных округов будет сформировано 14 воинских эшелонов. Всего воинскими эшелонами планируется перевести около 8,5 тыс. чел. Воздушными судами военно-транспортной и гражданской авиации планируется перевести около 1,5 тыс. чел.

Основная масса граждан из числа молодого пополнения будет перевезена в составе воинских поездных команд.

Доставка молодого пополнения к местам прохождения военной службы будет осуществляться в отдельных арендованных вагонах, в которых будут проводиться все необходимые дезинфекционные мероприятия.

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