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01.04.2021 (15:30)

Сто пятьдесят призывников из регионов Урала, Сибири и Поволжья пополнят Президентский полк

Сто пятьдесят призывников из регионов Сибири, Урала и Поволжья отправятся служить в Президентский полк. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков.

«Этой весной сто пятьдесят призывников пополнят ряды Президентского полка. Кандидаты прошли конкурс, успешно преодолев тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицинское обследование», — заявил генерал-майор А.Линьков.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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