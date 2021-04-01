01.04.2021 (15:20)

Всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш» открылся лыжным масс-стартом

Всеармейский этап конкурса по ски-альпинизму «Саянский марш» открылся лыжным массовым стартом на горе Западный Саян в Красноярском крае.

В первый день соревнований военнослужащие совершили 25-километровый лыжный марш с отработкой специальных задач: поиск пострадавшего в лавине, передвижение на лыжах в связках, стрельба в составе отделения, спуск по закрепленной веревке, подъем пострадавшего по склону, а также подъем по склону в кошках с использованием закрепленных судейских перил.

В состязаниях принимают участие 11 команд: сборные команды Центрального, Южного, Восточного, Западного военных округов, сборная команда Воздушно-десантных войск, сборная команд Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, сборная команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала В.Ф. Маргелова, сборная команда Военного института физической культуры, женская сборная команда Вооруженных Сил России, сборная команда Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также впервые в конкурсе участвует команда военнослужащих Северного флота.

Конкурс проходит на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в рамках Армейских международных игр — 2021.

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