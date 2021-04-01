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01.04.2021 (15:10)

Чемпионат войск РХБ защиты ВС РФ по армейскому рукопашному бою состоится в Костроме

В период со 2 по 4 апреля в Костроме на базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоятся VI чемпионат войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ВС РФ) и Первый этап Кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою, посвященные памяти участников ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Чернобыльской АЭС.

В соревнованиях примут участие 6 сильнейших команд войск РХБ защиты ВС РФ, а в этапе Кубка - 12 сборных команд видов и родов войск ВС РФ, военных округов, военно-учебных заведений Минобороны России.

Общее количество спортсменов составит более 130 человек.

Первые соревнования состоялись в 1996 году в рамках чемпионата Костромского высшего военного училища химической защиты. С 2011 года турнир проводился как открытый чемпионат Военной академии РХБ защиты, а с 2012 года турнир посвящен памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Спорт , Соревнования
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