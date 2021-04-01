01.04.2021 (13:20)

Боевые расчеты соединения ПВО Балтийского флота отправились в Астраханскую область для выполнения боевых стрельб

Боевые расчеты зенитно-ракетных подразделений соединения противовоздушной обороны Балтийского флота убыли для проведения тактического учения с выполнением боевых стрельб на полигон Ашулук в Астраханской области.

Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 организовали доставку подразделений ПВО Балтийского флота в Астраханскую область с военного аэродрома Чкаловск Калининградской области.

Перед отправкой в Астраханскую область дивизионы, привлеченные к предстоящему тактическому учению, провели тренировки по совершению маршей в назначенные позиционные районы, развёртыванию комплексов и подготовке к ведению стрельбы, обеспечению охраны и противодействию условным диверсионным группам.

В ходе планового учения в Астраханской области подразделениям соединения ПВО Балтийского флота предстоит заступить на боевое дежурство по охране воздушных рубежей охраняемого района и совершить марш на позиции для выполнения боевой задачи. Радиотехнические подразделения обеспечат контроль воздушной обстановки, сопровождение целей и выдачу целеуказаний зенитным ракетным подразделениям, которым предстоит уничтожить высотные и маловысотные цели во всем диапазоне высот и скоростей средствами зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С1» в условиях сложной помеховой обстановки.

В общей сложности, в тактическом учении с боевой стрельбой примут участие свыше 200 военнослужащих, будет задействовано около 20 единиц специальной военной техники и вооружения.

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