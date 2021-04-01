01.04.2021 (14:40)

В Оперативной группе российских войск провели завершающий этап конкурса среди специалистов связи

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели завершающий этап конкурса среди специалистов связи ОГРВ ПРРМ.

В рамках третьего этапа конкурса военные связисты выполняли нормативы по тактико-специальной подготовке.

В ходе соревнования экипажи командно-штабных машин в составе 4 человек выдвинулись к местам развертывания, обозначенных на местности. По прибытию к указанному месту военные связисты развернули командно-штабную машину на все антенны, проложили две линии дистанционного управления по 50 метров и установили телефонные аппараты на судейский стол. По завершении состязания связисты осуществили переключение командно-штабной машины на дистанционное управление с телефонных аппаратов.

Конкурс со специалистами подразделений связи проводился в три этапа: военно-спортивный, огневая подготовка и тактико-специальная подготовка. По итогам конкурса был выявлен лучший экипаж, который представит ОГРВ ПРРМ на аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.

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