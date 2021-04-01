Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.04.2021 (14:40)

В Оперативной группе российских войск провели завершающий этап конкурса среди специалистов связи

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели завершающий этап конкурса среди специалистов связи ОГРВ ПРРМ.

В рамках третьего этапа конкурса военные связисты выполняли нормативы по тактико-специальной подготовке.

В ходе соревнования экипажи командно-штабных машин в составе 4 человек выдвинулись к местам развертывания, обозначенных на местности. По прибытию к указанному месту военные связисты развернули командно-штабную машину на все антенны, проложили две линии дистанционного управления по 50 метров и установили телефонные аппараты на судейский стол. По завершении состязания связисты осуществили переключение командно-штабной машины на дистанционное управление с телефонных аппаратов.

Конкурс со специалистами подразделений связи проводился в три этапа: военно-спортивный, огневая подготовка и тактико-специальная подготовка. По итогам конкурса был выявлен лучший экипаж, который представит ОГРВ ПРРМ на аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военные комиссариаты Москвы и Подмосковья направят свыше 10 тыс. призывников к местам несения военной службы
Военные топографы ЗВО в Подмосковье в ходе специального занятия напечатали карту местности в открытом поле
В Смоленской области расчёты РСЗО «Ураган» и «Торнадо-Г» общевойсковой армии ЗВО отработали постановку сковывающих минных полей
В общевойсковой армии ЗВО проведены специальные учения по противодействию ЧС природного характера в Воронежской области

Метки:
Западный военный округ , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false