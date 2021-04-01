01.04.2021 (12:40)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начался полевой выход с ремонтной ротой

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался полевой выход с военнослужащими ремонтной роты. Около 40 военнослужащих подразделения совершили марш протяженностью 25 километров на 20 единицах военной техники. Водители преодолели множество препятствий в виде завалов из деревьев, грязевых преград и крутых подъемов и спусков. Во время передвижения в указанный район военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

По прибытии была занята оборона, выставлено охранение, проведена маскировка и оборудован сборный пункт поврежденной техники. Полевой выход носит плановый характер и пройдет в несколько этапов в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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