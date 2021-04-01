01.04.2021 (14:20)

С артиллеристами танкового объединения ЗВО проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем

В Московской области на полигоне Алабино прошла тренировка по стрельбе и управлению огнем с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

В рамках тренировки батареи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и минометов 2С12 «Сани» отработали стрельбу на подавление и уничтожение условного противника на расстоянии от 2 до 15 тысяч метров. Под прикрытием артиллерии мотострелковый пол вел оборонительный бой с техникой и живой силой условного противника.

Всего в тренировке было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники, а также свыше 300 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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