01.04.2021 (14:20)
С артиллеристами танкового объединения ЗВО проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем
В Московской области на полигоне Алабино прошла тренировка по стрельбе и управлению огнем с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.
В рамках тренировки батареи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и минометов 2С12 «Сани» отработали стрельбу на подавление и уничтожение условного противника на расстоянии от 2 до 15 тысяч метров. Под прикрытием артиллерии мотострелковый пол вел оборонительный бой с техникой и живой силой условного противника.
Всего в тренировке было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники, а также свыше 300 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.
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