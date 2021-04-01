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01.04.2021 (15:00)

В Нижегородской области подразделения ЗВО и Республики Беларусь провели совместные учения

В Нижегородской области на полигоне Мулино прошло совместное батальонное тактическое учение с участием военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) и Республики Беларусь.

Танковые и мотострелковые подразделения отработали маневренную оборону. Экипажи Т-72Б3 и БМП-2 вели плотный огонь на расстоянии от 800 до 2000 метров, сменяя огневые позиции. Миномётные батареи, применяя разведывательный комплекс «Аистенок» и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», обнаружили и поразили огневые позиции артиллерии условного противника.

В ходе оборонительного боя подразделения ЗВО и Белоруссии уничтожили более 40% живой силы и техники противника. На завершающем этапе учения военнослужащие перешли в контратаку с целью разгромить оставшиеся отступающие подразделения.

Всего было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники. Это мероприятие стало вторым этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Запад-2021».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Международные учения
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